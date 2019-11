Franse filmwereld in shock na claim actrice: ’Als tiener jarenlang misbruikt’

Adèle Haenel Ⓒ Hollandse Hoogte

De Franse filmwereld staat compleet op zijn kop door het schokkende verhaal van een prijswinnende actrice die zegt dat ze als tiener is misbruikt door de regisseur van haar eerste film. De filmcultuur daar is er anno 2019 nog steeds één van stilzwijgen. Maar Adèle Hanael heeft die luidkeels doorbroken, met een emotioneel verhaal over seksueel wangedrag dat ze zou hebben meegemaakt van haar twaalfde tot haar vijftiende.