Dan Karaty: 'Leaving Neverland maakt me misselijk'

Ondanks dat Dan en Wade veel tijd met elkaar doorbrachten, was hij niet bekend met het vermeende misbruik. „Dit was iets waar ik nooit van gehoord had, Wade heeft er nooit over gesproken.”

De choreograaf ontmoette zelf Michael Jackson meerdere keren. „Michael was alleen maar geïnteresseerd in zijn gasten en in onze dromen, wat wij wilden doen. Hij was zo hartelijk”, zo laat hij weten aan Page Six. Karaty heeft een duidelijk meneing over The King of Pop en de misdaden waar hij van verdacht wordt. „Iedereen moet de kans krijgen om zich uit te spreken, maar het probleem is dat Jackson er zelf niet meer is om zichzelf te verdedigen.”