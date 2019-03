Vinden van naam regeertijd is als een puzzel

Dat elke regeertijd een eigen naam heeft, is een oud gebruik dat is komen overwaaien uit China. Zoals de naam van een baby soms ook een wens inhoudt van de ouders - bijvoorbeeld Beatrix ’zij die gelukkig maakt’ en Irene ’vrede’- zo spreken uit de naam van de gengo hoop en verwachting voor de toekomst. Heisei bijvoorbeeld betekent ’vrede scheppen’.

De geleerden die de afgelopen maanden voorstellen hebben gedaan voor de nieuwe naam moeten rekening houden met die verwachtingen. Enige vaardigheid met Rubiks kubus is wellicht handig, want het selectieproces met zijn talrijke voorwaarden doet daar wel aan denken. De naam is één woord, maar bestaat uit twee Chinese karakters.

Praktische eisen

Maar daarnaast zijn er ook praktische eisen, zoals makkelijk te schrijven en te onthouden en in het westerse schrift niet beginnend met de letters van de namen van afgelopen vier regeertijden (Meiji, Taisho, Showa en Heisei). Er moeten geen overeenkomsten zijn met bedrijfsnamen en als de naam in de volop speculerende media al vaak is genoemd, dan valt hij weer af.

De Japanse premier Shinzo Abe is vrijdag zowel bij de keizer als bij de kroonprins op bezoek geweest. Na afloop zijn geen mededelingen gedaan over de gesprekken, maar volgens Japanse media is onder meer de nieuwe naam besproken. De keuze wordt maandag namelijk door het kabinet bekrachtigd en voor Naruhito betekent het dat hij er tot lang na zijn dood mee zit opgescheept.

De Japanners zullen na 1 mei namelijk zijn huidige naam niet meer gebruiken - hij wordt aangeduid als de keizer, zonder naam - en na zijn overlijden wordt de naam van de gengo gebruikt. Zo heet Akihito’s vader keizer Hirohito in Japan alleen nog keizer Showa en wordt Akihito na zijn dood aangeduid met Heisei.