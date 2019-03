Paul de Leeuw en Kees & Co in top 5 kijkcijfers

Simone Kleinsma speelt de hoofdrol in Kees & Co. Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Twee programma's die deel uitmaken van de vernieuwde zaterdagavond van RTL4 staan in de top 5 van best bekeken uitzendingen. De Stichting KijkOnderzoek (SKO) meldt dat 1,5 miljoen mensen naar de RTL-comedyserie Kees & Co keken. Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur scoorde met 1,7 miljoen kijkers beter.