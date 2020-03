Tom Kleijn portretteert mensen die zware ramp meemaakten

De eerste aflevering speelt zich af in Londen waar een grote brand in de Grenfell-woontoren aan 72 mensen het leven kostte. Kleijn loopt mee in de stille mars die bewoners en omwonenden van de toren nog elke maand lopen.

In de Italiaanse stad Genua ontmoet hij bewoners van de Via Porro, de straat die werd getroffen door het instorten van de Morandi-brug. Daar lopen de emoties hoog op als de laatste delen van de brug worden opgeblazen om een nieuwe te kunnen bouwen.

Twintig jaar na de vuurwerkramp keert Kleijn ook terug naar de getroffen wijk Roombeek in Enschede. Waar een kleine groep betrokkenen nog dagelijks met de rampdag in mei 2000 bezig is.

Hij bezoekt verder Paradise in Californië, waar de bewoners door een vuurzee moesten vluchten voor een allesverwoestende bosbrand. En Kleijn kijkt rond in het vrijwel uitgestorven Japanse Fukushima, dat dubbel getroffen werd: door een tsunami en een kernramp.

Na de Klap is elke donderdag in april te zien op NPO 2.