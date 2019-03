Chris Rock sneert naar Jussie Smollett bij NAACP Awards

Jussie Smollett maakte kans op de award voor beste bijrol voor zijn werk in dramaserie Empire. Die nominatie had hij al te pakken voordat de acteur met justitie in aanraking kwam. Jussie werd eerder deze maand aangeklaagd voor het doen van een valse aangifte over een mishandeling. Dinsdag werden alle zestien aanklachten ingetrokken.

„Ik moet een prijs uitreiken en ze zeiden tegen mij: geen grapjes over Jussie Smollett”, begon Chris Rock meteen nadat hij het podium opkwam. De komiek had geen goed woord over voor de acteur en stelde dat Jussie zijn naam moet veranderen in Jessie. „Wat dacht hij in vredesnaam?”, vroeg Chris zich af. „Voor mij ben je nu Jessie. De u verdien je niet meer. Die u was voor respect, maar dat krijg je niet van mij.”

Smollett, die logischerwijs niet aanwezig was, won de award overigens niet. Jesse Williams ging er met de prijs vandoor voor zijn rol in Grey’s Anatomy.

Tijdens de uitreiking van de NAACP Awards dit weekend, de prijzen van de National Association for the Advancement of Colored People, kreeg Jay-Z een ere-award: de zogeheten President’s Award. Die onderscheiding ging eerder naar onder meer Spike Lee, Muhammad Ali en Venus en Serena Williams. Ook Jay-Z’s vrouw Beyoncé viel in de prijzen: zij ging er met de award voor Entertainer of the Year vandoor.