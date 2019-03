Alexander Skarsgård wist niet wie Lady Gaga was

De Zweed kwam met Lady Gaga in contact via een vriend. Hij regisseerde de video voor de song Paparazzi en vroeg of Skarsgård een rolletje wilde. In de clip is te zien hoe de acteur Lady Gaga van een balkon afduwt.

Ondanks dat hij niet wist met wie hij had te maken, kon de Zweed het prima vinden met de zangeres. „Lady Gaga is een echt talent en het was heel leuk om met haar te werken”, vertelde Skarsgård in Australië. Daar is hij momenteel bezig met de opnamen voor de film Godzilla vs. Kong.