Kijkers lyrisch over De TV Kantine

Op Twitter wordt er positief gereageerd op de nieuwe persiflages. Zo schrijft iemand: „Al lang niet meer gekeken naar de #tvkantine, maar de eerste aflevering van seizoen 10 was echt steengoed!”, en een ander reageert: „TV kantine zoals altijd geweldig #tvkantine toppers Carlo en Irene.”

Ook acteur Maarten Heijmans, die onder andere te zien was in Klem en RAMSES, kreeg veel complimenten voor het persifleren van Beau van Erven Dorens. „Geloof het of niet, maar vanavond voor de 1e keer #tvkantine gezien en genoten. Weet niet wie Beau was (ik vermoed Maarten Heijmans), maar dikke complimenten”, en „Wie speelt Beau van Erven in de #tvkantine ? Die doet het echt briljant!”, is een greep uit de vele reacties.

Qua kijkcijfers haalde De TV Kantine net niet de top 5, maar wist alsnog 1,1 miljoen kijkers te boeien.

Voor het tienjarig jubileum hebben ze flink wat BN’ers gestrikt. Zangeres Famke Louise, actrices Elise Schaap en Ilse ’Juf Ank’ Warringa en Maarten Heijmans waren te zien in het programma. Eerder vertelde Irene hierover aan De Telegraaf: „Wat zo leuk is, is dat deze succesvolle acteurs graag zelf willen meespelen. Je merkt het al als ze binnenkomen: ze zijn nerveus, willen iets bewijzen. Vaak hebben ze nog nooit zoiets geks gedaan. Dan is het toch iets speciaals wat we met z’n allen maken.”