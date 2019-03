Douwe Bob noemt zichzelf ’domme l*l’

Of Douwe met zijn reactie reageerde op de ophef van vrijdag is niet duidelijk. De Slow Down-zanger verwonderde zich over het succes van de Snollebollekes, die vrijdag en zaterdag in een uitverkocht GelreDome stond. „Deze gast verkoopt twee keer GelreDome uit. Maak me soms toch wel erg veel zorgen om ons mooie landje”, schreef Douwe, die ook de verkiezingswinst van Forum voor Democratie aanhaalde. Het leverde hem een hoop kritiek op. Ook verschillende BN’ers als Jan Smit, Nielson en Jeroen Kijk in de Vegte, haastten zich om hun mening te geven.

Snollebollekes-voorman Rob Kemps maakte zich er in tegenstelling tot vele anderen niet zo druk om. Hij nodigde Douwe gewoon uit om een biertje te komen drinken. „Je bent meer dan welkom. Liefs, Snollie.”