Matt Simons kan blijven sleutelen aan muziek

Dat is dan ook de belangrijkste reden dat zijn derde album Landslide, dat komende vrijdag verschijnt, even op zich heeft laten wachten. „Eigenlijk was er al een versie van het album klaar in 2017, maar het kost tijd om een geluid te vinden en ervoor te zorgen dat een plaat wordt zoals je hem in je hoofd hebt”, legt Matt uit.

Zijn vorige album Catch & Release verscheen al in 2014. „Ik heb inderdaad flink de tijd genomen. Ik heb veel van de nummers ook al twee jaar geleden geschreven.” Na meerdere wijzigingen in de productie van de plaat, is hij klaar. „Nu voelt hij ook echt af.”

Geen blije plaat

Wie na de eerste single We Can Do Better verwacht dat de rest van het album ook zo vrolijk is, komt van een koude kermis thuis. „Ik heb verder niet echt blije nummers op de plaat staan. Dat is eigenlijk het enige vrolijke liedje”, zegt Matt lachend. Hij putte voor de teksten uit een donkere periode in zijn leven, jaren geleden. „Ik woonde in New York en voelde me erg eenzaam en verloren.”

Hoewel de zanger zich nu stukken beter voelt dan destijds, schrijft hij alsnog graag over oud zeer. „Je duikt als het ware in je emotionele verleden”, legt hij uit. „Het heeft iets therapeutisch als je het op papier zet en daarna deelt met het publiek, alsof je vaarwel zegt tegen die periode en die versie van jezelf.”

Het herhaaldelijk omhoog halen van pijn uit het verleden vindt de zanger niet erg. „Als ik op het podium sta en ik zie in het publiek een blijk van herkenning dan weet ik dat ik mijn taak heb volbracht.”