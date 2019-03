’Spice Girls Mel B en Geri waren jaar samen’

„In de begindagen van de Spice Girls hadden ze een relatie en die duurde minstens twaalf maanden”, vertelt de insider aan Daily Mail. Hij voegt daar aan toe dat het begon als ’lust op het eerste gezicht’, maar ze vervolgens naar elkaar toe groeiden.

Van het management moest de groep destijds samenwonen in een huis. Het duurde niet lang voordat Geri en Mel een bed deelden en ’totaal onafscheidelijk’ waren. Terwijl de andere Spice Girls regelmatig in de weekends naar huis vertrokken, bleven de twee vaak samen achter. „Geri’s vader was toen nog niet zo lang geleden overleden en ze had er veel verdriet van, Mel was ver van huis. Hoewel het een spannende tijd was, vormde het soms ook een uitdaging”, aldus de vriend.

Dit nieuws volgt op de onthulling van Mel B in Piers Morgan’s Life Stories dat ze een wilde nacht heeft beleefd met Geri. Volgens insiders was Geri hier furieus over en zou weigeren nog een woord te wisselen met Mel.