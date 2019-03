Zwitserland en IJsland in lift bij bookmakers

De Zwitserse Luca staat sinds vorige week op de derde plaats met zijn song She Got Me en verdrong daarmee Zweden uit de top drie. IJsland, één van de opmerkelijkste inzendingen van dit jaar, stoomt intussen op naar de vijfde stek. De band Hatari levert straks in Tel Aviv een lichtelijk angstaanjagende sm-act met stevige gitaren.

Bekijk ook: Nederland op 1 bij bookmakers

Voor Nederland ziet het er volgens de 'bookies' nog altijd erg gunstig uit. Duncan Laurence wordt met zijn Arcade een winkans van 21 procent toegedicht. Rusland staat tweede met 12 procent.

Het songfestival vindt half mei plaats in Israël.