Rockgitarist vond zichzelf opnieuw uit na herseninfarct

Willem Philipsen: „Het was een harde les in nederigheid.” Ⓒ Foto Roel Dijkstra

Van energieke rockster die voor volle zalen speelt in een klap naar invalide en hulpbehoevend. Willem Philipsen maakte het mee. In mei 2007 stond hij de ene week nog als veelgevraagd sessiegitarist met Postmen voor een uitzinnige menigte op diverse Bevrijdingsfestivals, de andere week lag hij half verlamd in het ziekenhuis. Herseninfarct. Weg dromen en ambities. „Maar inmiddels weet ik: wat er ook in je leven gebeurt, je hebt altijd de mogelijkheid om jezelf opnieuw uit te vinden.”