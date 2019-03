Trijntje Oosterhuis maakt diepe buiging voor fans

„Ik heb er geen woorden voor hoeveel liefde en mooie energie ik van jullie allemaal uit de zaal heb gevoeld de hele avond”, aldus Trijntje, die er naar eigen zeggen „ff helemaal af” lag. „Vandaar nu pas het eerste bericht.”

„Thanx lief trouw publiek!! Zonder jullie had ik gisteren nooit zo een mooie avond in de Ziggo Dome kunnen neerzetten. Applaus en diepe buiging voor jullie allemaal!”

Op haar eigen feestje droeg Trijntje onder meer de iconische rode jurk van de opening van de Amsterdam ArenA in 1996. Verder kreeg de zangeres, die begeleid werd door het Metropole Orkest, hulp van vele bevriende gastartiesten zoals Alain Clark, Davina Michelle en Tino Martin, waarmee ze afgelopen zomer ook in het programma De beste zangers te zien was. Volgens Shownieuws was ook de Koninklijke familie aanwezig bij Trijntjes show.

Trijntje en Alain Clark. Ⓒ Hollandse Hoogte / Mario Nap Fotografie

Trijntje met Tino Martin in duet. Ⓒ Hollandse Hoogte / Mario Nap Fotografie