Musical Stil in mij beleeft première

Zanger Martin Buitenhuis en andere muzikanten van Van Dik Hout zijn zondagmiddag aanwezig bij de première. De musical Stil in mij bevat bekende nummers uit de Nederlandse popmuziek, waaronder hits van Van Dik Hout. De musical wordt geregisseerd door William Spaaij. Spaaij maakt met de nieuwe musical zijn debuut als regisseur. Zijn tweede regieklus volgt eind dit jaar met de musical Annie.

De musical Stil in mij vertelt over vijf twintigers die op de middelbare school dikke vrienden waren. Na hun examens zijn ze elkaar uit het oog verloren. Jaren later komen de vrienden weer samen, alleen is één van hen er niet meer. Een verhaal dat de bezoekers gaat raken, denkt de regisseur. „Ik denk dat ze door de serieuze en mooie boodschap die we overbrengen zeker ontroerd zullen zijn”, zegt Spaaij.

Stil in mij is tot en met 25 mei in de Nederlandse theaters te zien.