Jamie Dornan opnieuw vader van een meisje

Jamie Dornan en zijn vrouw Amelia Warner kunnen zich de trotse ouders noemen van drie dochters, wordt duidelijk via de Instagram van Warner. Zij plaatste op Moederdag in het Verenigd Koninkrijk een foto van drie paar kinderschoenen. „Zo ongelooflijk trots op mijn meisjes. Het is een eer om hun moeder te zijn. Ik voel mij gezegend”, schrijft ze onder de foto.