Jennifer Lopez showt superstrakke lijf

Jennifer heeft een rol in de film Hustlers en heeft daarvoor duidelijk getraind. Op Instagram showt ze haar superstrakke lijf. „Ik ben een hoer... En ik wil dat je dat weet. Ramona on fire. Op de set en in m’n rol voor Hustlers”, schrijft ze bij de foto.

Haar fans zijn onder de indruk. „Dat lichaam”, schrijft iemand. Een ander laat weten: „Ik raap op dit moment mijn mond op van de vloer. Wow!!!”