’Mel B datet ex Christine Crokos’

Mel B en Christine hadden vanaf 2003 drie jaar lang een relatie. De twee gaan de laatste tijd op stiekeme dates, zo meldt The Sun. Ook sturen ze elkaar flirterige berichten via sociale media. Zo schreef Christine bij een foto waarop de Spice Girl in haar ondergoed te zien was: „Oh boy! Neem dat maar niet mee als je met mij uit eten gaat.” Mel B reageerde daarop met: „Ach, hou toch op.”

Christine Crokos Ⓒ Twitter

Een bron laat weten: „Mel heeft nog steeds een sterke connectie met Christine, ook al zijn ze al meer dan tien jaar uit elkaar.” Mel B noemde Christine destijds „meer dan een experiment.” „Ik was vijf jaar lang verliefd op een vrouw. Een experiment duurt geen vijf jaar.”

