’Zoektocht naar hond Paris Hilton eindigt in tragedie’

Het was mogelijk de grootste hondenjacht in de geschiedenis van Hollywood. Paris Hilton loofde een bedrag van maar liefst 10.000 dollar uit voor de gouden tip over haar verdwenen viervoeter Diamond Baby. De socialite heeft bovendien zes paranormaal begaafden ingeschakeld om haar hond op te sporen. De zoektocht lijkt nu echter in een tragedie te zijn geëindigd.

Een bron die nauw betrokken was bij de zoektocht vertelt The Mail on Sunday: „Het ziet er niet goed uit. Het is een enorme jacht geweest met wereldwijde publiciteit, maar we hebben geen enkele waarneming gehad. Meestal zijn er in een geval als dit meerdere waarnemingen als een hond los rondloopt. Als Diamond Baby was ontvoerd, hadden we inmiddels een losgeldeis verwacht. Maar er is niet gebeld. Het is heel triest, maar Paris komt tot de conclusie dat ze Diamond Baby misschien nooit meer zal zien. Ze is er kapot van.”

Hoewel Paris eerder te horen kreeg van een waarzegger dat haar hondje nog in leven was, wordt nu aangenomen dat Diamond Baby dood is. „Vanaf het begin werd er rekening mee gehouden dat Diamond Baby vanwege de omgeving mogelijk het slachtoffer is geworden van wilde coyotes. Er is een recordhittegolf geweest in LA en coyotes komen woonwijken binnen op zoek naar voedsel en water. Ze verhongeren.”

Toch heeft Paris de hoop nog altijd niet opgegeven. „Ze is diepbedroefd, maar zal Diamond Baby nooit opgeven”, verklaarde een familievriend.

Het hondje is vermoedelijk tijdens een verhuizing ontsnapt. Een van de verhuizers zou de deur hebben opengelaten waardoor de chihuahua kon ontsnappen. „Mijn familie en vrienden hebben me geholpen met zoeken. We zijn elke deur in de buurt langsgegaan, maar we hebben haar nog steeds niet gevonden. We hebben een dierendetective, hondenfluisteraar en een paranormaal begaafde ingehuurd en we zoeken met speciale drones”, schreef ze op Instagram. „Ik ben in tranen, zo verdrietig en depressief. Het voelt alsof ik een deel van mezelf kwijt ben en niets is hetzelfde zonder haar. Diamond Baby is mijn alles, ze is echt als een dochter voor me. We waren onafscheidelijk. Ze was mijn beste vriendin en ze was altijd bij me.”