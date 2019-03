Raymond van Barneveld geniet met nieuwe liefde in Parijs

Dat blijkt uit een foto die in handen is van RTL Boulevard. Op het kiekje poseren de twee voor het bekende kasteel in Disneyland. Op Instagram laat Raymond, terwijl hij voor de Eiffeltoren staat, weten het onwijs naar zijn zin te hebben in de stad van de liefde. „Dikke kus allemaal. Onwijs bedankt voor jullie support afgelopen week. Hartelijke groeten uit Parijs. Ik heb echt een enorm leuke tijd hier en we gaan er wat leuks van maken.”

Raymond en zijn vrouw Silvia maakten begin deze maand bekend na een huwelijk van vijfentwintig jaar uit elkaar te gaan. Meteen werd duidelijk dat ’Barney’ een nieuwe liefde heeft, de Britse Julia. De twee werden zoenend in een hotel gespot. Nu genieten ze dus van hun eerste vakantie samen.

Bekijk ook: Raymond van Barneveld en zijn Silvia gaan scheiden