Duizenden naar Hiltonhotel om John en Yoko

De tentoonstelling van foto’s van de beroemde ’bed-in voor de vrede’ van Beatle John Lennon en zijn vrouw Yoko Ono, is bezocht door ongeveer 7000 mensen. Dat meldt het Hiltonhotel in Amsterdam, waar de twee vijftig jaar geleden -in 1969- een week lang in bed lagen voor de wereldvrede.