Dita von Teese weer met burlesqueshow in Carré

Von Teese, geboren als Heather Renée Sweet, brengt in haar nieuwe show Glamonatrix een combinatie van haar bekende acts en nieuwe routines. Zo springt de danseres uit een taart, is ze te zien in een gigantisch martiniglas en tovert ze Carré om tot een oud circus.

Vorig jaar stond Dita von Teese ook al twee keer in Carré. Kaartjes voor haar optredens volgend jaar zijn vanaf vrijdagochtend te koop.