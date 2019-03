Dochter voor Marco Reus

„Welkom in de wereld mijn kleine prinses”, schrijft Reus bij een foto waarop het meisje te zien is. Scarlett laat weten: „Ons kleine wondertje.” Borussia Dortmund, de club waar Reus voetbalt, feliciteert de ouders op Twitter: „Het nieuwste lid van de Borussia Dortmund-familie.” Hoe hun dochtertje heet, houdt het stel nog even voor zich.

De voetballer onthulde in oktober voor het eerst vader te worden. Hij en het Duitse model zijn sinds 2015 samen.