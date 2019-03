The Big Bang Theory pakt sitcomrecord

The Big Bang Theory is bezig aan het twaalfde en laatste seizoen. De eerste aflevering werd in 2007 uitgezonden. De serie volgt een groep sci-fifans. Jim Parsons, Johnny Galecki, Simon Helberg, Kaley Cuoco, Kunal Nayyar en Mayim Bialik spelen de hoofdrollen.

Cuoco vierde het record op Instagram. De actrice postte een foto van de cast voor een enorme taart. In de begeleidende tekst bedankte ze iedereen die de cast in de afgelopen jaren heeft gesteund.