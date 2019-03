Kroonprinses Mary benoemd tot kapitein

Tijdens de parade werd de Deense kroonprinses door generaal Jens Henning Garly bevorderd tot kapitein van de Binnenlandse strijdkrachten. Mary voltooide begin maart een managementcursus in de kazerne van Vordingborg in de Deense regio Seeland.

De kroonprinses is al jaren betrokken bij het legeronderdeel Hjemmeværnet. In 2008 doorliep ze de basistraining voor officier. Daarbij leerde ze schieten en moest ze zien te overleven in het veld. Ze ontwikkelde zich verder als sergeant, luitenant en eerste luitenant. Ook bezocht de kroonprinses defensie-eenheden in binnen- en buitenland.

De Hjemmeværnet is een speciaal legeronderdeel en steunt het leger, de marine en de luchtmacht bij een groot aantal taken. De Nationale Reserve werd na de bevrijding in 1945 opgericht door leden van de verzetsbeweging.