The Rock: Idris Elba weigerde Bond-grap

Idris wordt al tijden genoemd als nieuwe James Bond. In de film, een spin-off van de Fast & Furious-reeks, zou hij eigenlijk roepen: „Ik ben de zwarte James Bond.” The Rock vertelt aan Variety dat zijn collega dat niet wilde, omdat het ’iets te dicht in de buurt komt van waar iedereen het al over heeft.’

Uiteindelijk zegt Idris als zijn personage Brixton „Ik ben de zwarte Superman.” De castleden zijn het er alleen niet over eens wie dat verzon. Volgens Dwayne was hij het. „Iedereen gaat er nu met de eer vandoor. Idris, onze regisseur, de producenten, en Jason vast ook”, grapt hij over Jason Statham, die Deckard Shaw speelt in de film. „Maar ik heb het verzonnen.”

Idris spreekt dat tegen. „We waren wat aan het improviseren. Ik riep van alles, en dit kwam er ook uit. De regisseur vond ’m leuk, dus hebben we Superman erin gehouden.”