Justin Bieber zorgt voor sluiting natuurgebied IJsland

Het IJslandse Milieuagentschap heeft zelfs besloten om het gebied voorlopig te sluiten. In 2016 waren er nog 160.000 bezoekers. Voor 2018 zijn de cijfers nog niet bekend, maar de schatting is dat dat rond de 300.000 ligt.

In de videoclip, die al 440 miljoen keer is bekeken, is te zien hoe Bieber over hekken springt en over het beroemde IJslandse mos rolt. Wat de zanger waarschijnlijk niet wist, is dat het mos heel gevoelig is en als het eruit getrokken wordt, dat het honderden jaren kan duren voordat het hersteld is. Ook is te zien hoe Bieber in een witte onderbroek in het ijskoude water springt. Volgens de ’Gids voor IJsland’ is dat erg gevaarlijk, omdat er gevaar is voor onderkoeling. Ook kunnen ijsbergen omvallen en zodoende zwemmers doden.

Door de acties van Bieber en het groeiende aantal toeristen zijn de IJslanders bang dat het gebied onherstelbaar beschadigd wordt. Daarom is toegang tot het gebied tot 1 juni verboden.