Ging Ruud de Wild vreemd met Olcay Gulsen?

De twee ontmoetten elkaar tijdens de Nijmeegse Vierdaagse in 2017. Volgens Ruud was het voor hem liefde op het eerste gezicht. „Ik kwam haar tegen, ik zag haar, en het was er”, zo vertelt hij in de radioshow van Eddy Keur. Of ze meteen iets met die liefde gedaan hebben, is niet duidelijk, maar dat de dj hartstikke gelukkig is, steekt hij niet langer onder stoelen of banken. „Ik ben hartstikke verliefd op Olcay. Dat is wat ik ben en daar schaam ik me ook niet voor. Dat mag de hele wereld weten.”

Privé onthulde de relatie tussen de twee eerder deze maand. Eerst ontkenden ze hun romance, maar later was er geen houden meer aan: Ruud en Olcay vinden elkaar erg leuk.

Ruud maakte vorige zomer bekend dat er een einde aan zijn relatie met Ilse was gekomen, Olcay is sinds februari weer vrijgezel.

