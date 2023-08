Nieuwe slangensoort vernoemd naar Harrison Ford

„Die wetenschappers blijven beestjes naar me vernoemen, maar het zijn altijd degene die kinderen bang maken”, zegt de acteur tegen het tijdschrift. „Ik snap het niet. Ik breng mijn vrije tijd door met borduren en ik zing slaapliedjes voor mijn basilicumplanten zodat ze niet bang zijn in het donker. Maar even serieus, deze ontdekking stemt nederig. Het doet je beseffen dat we nog zoveel te leren hebben over deze wereld, en dat mensen maar één klein deeltje zijn van een onvoorstelbaar groot universum.”

De slang is licht-geelbruin met zwarte vlekken, een zwarte buik en een verticale streep over zijn koperkleurige oog, aldus het Amerikaanse medium. De ontdekking is een samenwerking tussen onderzoekers uit Peru en de Verenigde Staten en die bracht in mei 2022 slechts één mannetjesslang aan het licht, toen deze aan het zonnebaden was in een moeras in Otishi National Park in Peru. Een publicatie over de soort is nu verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Salamandra.