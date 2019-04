Pink noemt reacties op foto zoontje walgelijk

„Er is iets serieus mis met veel van jullie. Commentaar leveren op de penis van mijn baby? Over besnijdenis? Menen jullie dat nou? Zoals elke normale moeder op het strand, had ik niet eens gezien dat hij zijn zwemluier had afgedaan”, aldus de zangeres, die het familiekiekje verwijderde. „Ik heb de foto weggehaald, want jullie zijn walgelijk. En nu heb ik de reacties uitgezet en maak ik me zorgen om de staat van social media en toetsenbordterroristen.”

Ze plaatste de foto van zichzelf, Jameson en dochter Willow die een pelikaan bekijken opnieuw, nu met zwarte viltstiftstrepen over het kruis van de peuter. Bij het nieuwe plaatje schrijft ze honend: „Dit is een foto van een pelikaan die we natuurlijk hebben gevangen en urenlang hebben mishandeld voordat we een babypenis voor zijn kop hebben laten bungelen.”