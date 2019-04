Bondgirl Tania Mallet (77) overleden

Mallet maakte in de jaren 50 en 60 naam als model. Ze deed auditie voor de rol van dubbelspion Tatiana Romanova in de Bondfilm From Russia With Love, maar werd ondanks haar Russische roots afgewezen. Het jaar erop lukte het haar wel een acteerklus als Bondgirl te scoren.

Na haar rol in Goldfinger koos Mallet weer voor modellenwerk. In een interview met fansite MI6 zei ze in 2003: „Filmmaken was een interessante ervaring, maar ik ben altijd meer op m’n gemak geweest in een studio met alleen de fotograaf en een assistent. Daarnaast; de restricties die ik kreeg voor de hele draaitijd waren vreselijk. Ik mocht niet paardrijden omdat ze bang waren voor een ongeluk, ik mocht niet naar het buitenland. Ik zag mezelf dat niet volhouden de rest van mijn leven.”