North West in video van idool Jojo Siwa

In het filmpje mag North (5) onder meer even in de beroemde gekleurde auto van Jojo. De cabrio was in december onderwerp van gesprek nadat Justin Bieber liet weten ’m lelijk te vinden. Het garagebedrijf dat de auto z’n kleuren had gegeven, deelde een foto op social media waaronder de zanger schreef „verbrand ’m.” Later bood hij zijn excuses aan en liet Jojo weten dat hij de kleuren van de auto niet mooi vond, maar zijn reactie verder niet slecht was bedoeld.

Kim vertelde onlangs in een interview dat North groot fan is van Jojo, die bekendstaat om haar kleurrijke outfits en grote haarstrikken. De YouTuber, die ooit bekend werd met het programma Dance Moms, stuurde het meisje daarop een strik en een uitnodiging om langs te komen. Kim duikt zelf ook op in de video, waarin ze - gevolgd door haar eigen cameraploeg - North brengt en haalt.