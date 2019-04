Trump maakte het serie Veep moeilijk

Veep gaat over Selina Meyer, aan het begin van de serie vicepresident van Amerika en, zoals haar vertolkster het stelt: „totaal onbevoegd voor die functie. Of elke politieke functie.” Ze maakt blunder na blunder, in een van de vroege seizoenen bijvoorbeeld door iemand op Twitter te beledigen. Dat was toen iets waar mensen van opkeken, herinnert de actrice zich, maar is in de tijd van Trump geen satire meer te noemen. „Wat wij doen is de grens opzoeken; je wil altijd dat ze iets schokkends doet. Maar er gebeuren in het echte leven dingen die wij als show waarschijnlijk hadden afgedaan als te ongeloofwaardig.”

Voorspelling

Toch heeft de serie meerdere keren onbedoeld de toekomst voorspeld. Naast die Twitter-kwestie kende Veep een sluiting van alle overheidsdiensten en een e-mailschandaal voordat die de Amerikaanse krantenkoppen overnamen. De schrijvers van de HBO-serie, in Nederland vanaf vandaag weer te zien via Ziggo, schrapten zelfs ooit een plasgrap omdat ze niet wilden dat het leek alsof dat ging over de vermeende plassekstape van Donald Trump.

„Onze showrunner zegt weleens dat het soms lijkt alsof de huidige regering een concurrerende serie is die steeds grappen van ons jat”, lacht Julia. Toch heeft Veep daarbij één troef in handen, vindt ze. „We hebben nooit aangegeven van welke partij Selina is. Dat is bewust. Zodat iedereen om haar kan lachen zonder zich beledigd te voelen.”

Emmy’s

Julia won van 2012 tot en met 2017 ieder jaar de Emmy voor beste actrice in een comedy voor haar aandeel in Veep. Die beeldjes konden in haar prijzenkast naast de awards die ze kreeg voor haar rol als Christine in The New Adventures Of Old Christine en voor haar vertolking van Elaine in Seinfeld.

De dag na haar laatste Emmy-overwinning in het najaar van 2017 kreeg de actrice te horen dat ze borstkanker had. Opnames voor het zevende en laatste seizoen van de serie werden stilgelegd tot de zomer van 2018. Het afscheid van de serie werd daardoor nog emotioneler. „Het was zo’n rare combi van blijdschap en diepe rouw. Deze show is negen jaar mijn kindje geweest, ik heb er als een leeuw over gewaakt en ben er erg trots op. Dus het was moeilijk om afscheid te nemen, ook al was het onze eigen keuze om te stoppen.”

Haar personage Selina heeft de actrice ondanks alles voor altijd in haar hart gesloten. „Ze is misschien een idioot en een narcist, maar ze is mijn idioot en narcist.”