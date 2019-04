Vader Nicolette van Dam geniet van familieuitje na overval

De 61-jarige René van Dam werd op woensdag 20 februari op klaarlichte dag op straat in de buurt van het Hilton Hotel aan de Apollolaan in Amsterdam-Zuid op gewelddadige wijze beroofd. Hij liep daarbij zwaar lichamelijk letsel op, maar volgens dochter Nicolette gaat het inmiddels weer wat beter met hem.

Dat blijkt ook uit een bijzonder gezellige foto die Bas Smit zondag op Instagram plaatste naar aanleiding van de verjaardag van zusje Marielle Smit. „Jaaaaaa lekker met de fam hoor”, schrijft hij bij het plaatje van de hele familie in restaurant Catch by Simonis. Ook René kijkt lachend in de camera en ziet er weer een stuk beter uit.

Er zitten vier verdachten vast op verdenking van diefstal met geweld.

