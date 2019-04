Josje werkt aan comeback

„Ik ben er wel klaar voor om nieuwe muziek te laten horen. Komt eraan!”, schrijft Josje op Instagram. Wanneer haar nieuwe werk uitkomt, is nog niet bekend, maar volgens HLN.be is de videoclip bij haar nieuwe single inmiddels opgenomen.

„Haar nieuwe nummer is qua genre totaal verschillend van Gasolina”, meldt Sony Music. „Josje blijft wel in het Nederlands zingen en het is nog steeds pop, maar dan kwalitatiever.”