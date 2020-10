Onschuldige grap achtervolgt Johnny de Mol

Zoals Talpa namens Johnny de Mol zegt: „Dat programma is maanden geleden opgenomen. Als daar iets onoorbaars was gebeurd dan had echt wel iemand gezegd: wat is dit, kan dit wel? Maar het was gewoon een gráp om iemand uit zijn concentratie te halen en vals te laten zingen!”

In de bewuste beelden die circuleren op sociale media is te zien dat Johnny tijdens een optreden van een van de deelnemers van Thank You For The Music op het podium klimt. Hij gaat achter hem staan en ruikt een paar keer in zijn nek. Marlayne Sahupala trekt Johnny hoofdschuddend weg.

Twitteraars reppen van een ‘minderjarige jongen’ en ‘ongepast gedrag.’

„In werkelijkheid was het gewoon een grap, die je begrijpt wanneer je de hele uitzending ziet”, zegt een Talpa-woordvoerder. De ’minderjarige jongen’ in kwestie blijkt de 25(!)-jarige Ryan Song (Shuang Song) te zijn. Die begrijpt helemaal niets van de onterechte ophef. „Wacht even, wat is er allemaal aan de hand? Ineens staat het internet vol over mij”, reageert de artiest in zijn Instagram Stories bij een screenshot van een van de beschuldigingen.