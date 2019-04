Fans woest op Hardwick na zoenen Beyoncé

In een video die online is gedeeld, is te zien hoe Omari Beyoncé een kus op haar recherwang geeft en haar daarna omhelst. Daarna kust hij haar voor een tweede keer op haar wang. Verschillende fans hekelen de manier waarop Hardwick haar benadert. Het zou laten zien op welke manier vrouwen zichzelf in ongemakkelijke situaties met mannen kunnen bevinden.

„De tweede zoen was onnodig en ongemakkelijk. Doe dat niet nog een keer”, is één van de reacties op Twitter. „Dit is waarom de #metoo-beweging belangrijk is”, schrijft een ander. „Hoe beroemd en krachtig een vrouw ook is, er zullen altijd mannen zijn die denken het recht te hebben jou ongemakkelijk te laten voelen.”

Zowel Beyoncé als Hardwick, die de award voor Beste acteur in een dramaserie ontving, heeft nog niet gereageerd op de ophef.

Tijdens de uitreiking van de awards van de National Association for the Advancement of Colored People ging ook Beyoncé’s man Jay-Z met een prijs naar huis. Hij kreeg een ere-award: de zogeheten President’s Award. Die onderscheiding ging eerder naar onder meer Spike Lee, Muhammad Ali en Venus en Serena Williams.