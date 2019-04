Kleindochter Mussolini woedend op Jim Carrey

„Als je je afvraagt waar fascisme toe leidt, vraag het Benito Mussolini en zijn minnares Claretta”, schrijft Carrey op Twitter bij het plaatje. Alessandra Mussolini (56), die zelf in het Italiaanse Parlement zit, noemde hem een ’kl**tzak’ en plaatste in reactie foto’s van controversiële momenten uit de Amerikaanse geschiedenis, waar Carrey volgens haar beter over kon tekenen, waaronder een foto van Rosa Parks.

Ondertussen mengen anderen zich in de discussie en ontstaat er een heuse strijd op het sociale platform. Enkele andere Twitteraars vinden het maar vermakelijk. „Twitter is cool. Het is een plek waar je de kleindochter van Mussolini echt heel erg boos wordt op Jim Carrey voor het bespotten van haar grootvader.”