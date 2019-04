Zal prins William Meghan wel bezoeken na bevalling?

Het is nog de vraag of Catherine straks zonder prins William op kraambezoek moet wanneer Meghan en Harry straks voor het eerst ouders worden Ⓒ Hollandse Hoogte

Iedereen kijkt reikhalzend uit naar het moment dat prins Harry en Meghan hun eerste kindje zullen krijgen. Eind april is Meghan uitgerekend, maar het is nog maar zeer de vraag of ook prins William dan bij zijn broertje en schoonzus op de stoep zal staan.