Glennis Grace wil liefdesbaby van Lévy

De zangeres geeft toe dat ze nog altijd onzeker is. „Over mijn uiterlijk. Mijn lichaam. Ik ben heel blij met mijn lichaam nu, ik ben iets aangekomen. Ik was echt heel dun en dat zag ik toen niet eens”, vertelt ze in gesprek met Shownieuws. „Ik heb heel lang een eetstoornis gehad”, geeft ze toe.

Tegenwoordig zit Glennis een stuk beter in haar vel. Ze zou haar relatie met Lévy Simon dan ook graag willen bezegelen met een liefdesbaby. „Ja man! Echt wel!”, reageert ze bevestigend. „We zijn niet meer zo jong dat we gewoon kunnen denken ’geef het de tijd’, dus daar denk ik wel over na. Dat weet Lévy ook en hij wil ook heel graag een kindje.” Ze hoopt dat ze over pakweg twee jaar samen een kindje hebben.