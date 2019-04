Meghan kreeg ook al standje van prins Charles

De Mail on Sunday onthult het standje, dat al in oktober gegeven zou zijn. Het was in de periode dat Meghan, waarvan net aangekondigd was dat ze zwanger was, zich voorbereidde op haar reis door Oceanië. Bij haar eerste overzeese staatsdiner in Fiji zou Meghan graag een imposante tiara uit de koninklijke collectie dragen en dus had ze daarvoor een aanvraag gedaan.

Maar de aanvraag werd geweigerd en prins Charles, die Fiji al meerdere malen bezocht, moest haar uitleggen waarom. „Het zou niet gepast zijn om zo’n schitterend juweel te dragen in delen van het Gemenebest zoals Fiji, waar het gemiddelde maandloon maar 400 pond (zo’n 465 euro) bedraagt. Het is dan niet netjes om te gaan pronken met de koninklijke rijkdom”, zei prins Charles volgens een insider.

Meghan droeg in plaats daarvan een paar grote diamanten oorbellen naar het banket. Overiges droeg Catherine diezelfde avond in Engeland wel een schitterende tiara bij het staatsdiner binnen de muren van Buckingham Palace.