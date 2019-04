Henry van Loon in nieuwe komische serie

Random Shit bestaat uit acht afleveringen met talloze losse sketches en verhalen. De hoofdrollen worden gespeeld door komieken Henry van Loon en Ruben van der Meer. De serie is geproduceerd door Kaap Holland Series, die eerder ook de films van Steffen & Flip maakte.

In Random Shit wordt Henry van Loon uitgenodigd op het hoofdkantoor van Videoland om een hitserie met zichzelf in de hoofdrol te bedenken. Ondertussen dreigt de humorloze Videoland-directeur Gerard (Ruben van der Meer) zichzelf van kant te maken.

Van Loon, die het afgelopen seizoen doorbrak bij het grote publiek dankzij hitserie De Luizenmoeder, speelt in de serie 21 verschillende rollen. De sketches zijn gemaakt door Nederlandse regisseurs, zoals Michiel ten Horn (Aanmodderfakker), Max Porcelijn (Plan C) en Steffen & Flip zelf. Volgens de makers gaf Videoland het team ’complete vrijheid om te doen wat we wilden’. „Je gaat van de serie houden of je haat het, er zit weinig tussenin.”

De serie, is vanaf 18 april te zien op Videoland, maakte de VOD-dienst maandag bekend.