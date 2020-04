Theaterproducent Hans Cornelissen zet musicals online

Met dit initiatief wil De Graaf & Cornelissen theaterfans in deze crisistijd toch de kans geven te genieten van theatervoorstellingen. Alle podia van Nederland hebben tot in elk geval 1 juni hun deuren moeten sluiten. Het is onduidelijk wat er daarna gebeurt met de producties die in de maanden maart, april en mei niet gespeeld konden worden.

„We hebben ons dan ook laten inspireren door het YouTube-kanaal van Andrew Lloyd Webber, The Show Must Go On”, stelt artistiek directeur Hans Cornelissen. „In de afgelopen jaren hebben we als bedrijf uiteenlopende voorstellingen gemaakt en een aantal van deze willen we online beschikbaar stellen. Mensen kunnen zich abonneren op ons YouTube-kanaal en krijgen dan via notificaties te horen wanneer de video beschikbaar komt.”

Archief

Adèle, Conny, Jasperina vertelt over het werk en het leven van drie van de grootste Nederlandse theaterdiva’s: Adèle Bloemendaal, Jasperina de Jong en Conny Stuart. De show kreeg lovende recensies en trok in 2017 volle zalen.

Concurrent Stage Entertainment Nederland lanceerde vorige maand al een gratis onlineplatform vol content van de afgelopen twintig jaar uit de archieven van Joop van den Ende Theater Producties en Albert Verlinde Entertainment.