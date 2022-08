Premium Het beste van De Telegraaf

Historische optredens zijn regelmatig inspiratiebron voor filmmakers Streamingdiensten tonen de mooiste én gruwelijkste festivals

Noel en Liam Gallagher wisten het publiek om hun vingers te winden. Ⓒ A24 / Cherry Pickers

Heb je geen kaartjes voor Lowlands, of simpelweg geen zin? Treur niet langer. Ook vanaf de bank is er genoeg muzikaals te vinden. Met deze films en documentaires haal je de festivalzomer naar je huiskamer. Al laten sommige series vooral de schaduwkanten zien, waarbij de sfeer niet altijd peace & music is.