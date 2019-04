Mick Jagger gespot op strand Miami

Samen met zijn vriendin Melanie Hamrick, hun tweejarige zoontje Deveraux en Jaggers dochter Georgia May, bracht hij een ontspannende dag door aan zee, blijkt uit foto’s. Bandlid Ronnie Wood vergezelde het viertal samen met zijn vrouw Sally en hun twee dochters. Zondagochtend werd de zanger op de gevoelige plaat vastgelegd toen hij op het balkon van een hotel met zeezicht genoot van de zon.

Zaterdag maakte de band bekend hun komende tournee van zeventien shows door Noord-Amerika en Canada uit te moeten stellen. „Mick Jagger is door zijn artsen geadviseerd om niet op tournee te gaan vanwege zijn behandeling”, stond in de verklaring. „Hij herstelt naar verwachting volledig en keert zo snel als mogelijk terug op het podium.” Wat er precies met Jagger aan de hand is, is niet bekend. De tournee zou op 20 april starten in Miami. Wanneer de concerten worden ingehaald is nog niet duidelijk.

