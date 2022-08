B&B Vol liefde: Astrid is ziedend, heeft Harmjan hier zijn eigen ruiten ingegooid?

Aan het begin van week vier zagen we de flamboyante Sylvia uit de Italiaanse B&B van Hans vertrekken. En ook al leek hij geen match te hebben met Sylvia, toch is hij in mineur. Het is niet leuk om in korte tijd te zien hoe drie vrouwen hun koffers over het grind van je B&B slepen richting de taxi naar het vliegveld. Gelukkig gloort er voor hem hoop aan de horizon, wanneer Natasja haar entree maakt. Je ziet Hans opfleuren. Natasja is een vrouw die meteen de handen uit de mouwen steekt, tot genoegen van zijn ex-vrouw Libera. En zelfs over die vreemde huissituatie lijkt Natasja aanvankelijk begripvol. „Ik zie dat de ex nog betrokken is, ik zie dat zelf niet als een probleem, vind het alleen maar leuk om mensen te leren kennen.” Wat een bofkont, die Hans.

Bloemkooltje

In de B&B van Ted in Madeira hebben we te maken met „toestanden, toestanden”, zoals ze het bij beste vriendin Rita komt vertellen. Ab deed haar niet ontvlammen in liefde en het afscheid was ook niet bijzonder warm, en dat vindt ze vervelend. Maar daar komt Tjerk aanbanjeren. Ze schenken „een glaasje” in en we zien ze een avontuurlijk tochtje in de auto maken. Tjerk lijkt naadloos aan te sluiten op de levensstijl van Ted. Zelfs op supermarktgebied zijn ze een match. „Wat vond je nog meer zo lekker jij?”, vraagt Ted hem. „Een bloemkooltje om lekker te dippen?.” Knus, deze twee!

Knuppel in het hoenderhok

Maar niet overal is het gezellig. Bij Hans in Frankrijk zorgt de komst van de 44-jarige Daisy – een stuk jonger dan Hans – voor flink wat spanningen. Petra, die er inmiddels al een tijdje zit, fronst haar wenkbrauwen wanneer Hans zich opeens begint op te doffen en een luchtje opdoet. „Gister had hij nog een smerige broek aan”, merkt ze op. Ouch. „Hij gedraagt zich helemaal anders, dit is niet de Hans die ik heb gezien of wil zien.”

Ook Daisy zelf zit in haar ergerniszone van Petra: „Alles is leuk en alles is hihihi”, sneert ze vermakelijk. Hans keurt Petra ondertussen geen blik waardig als zij even boodschappen gaat doen. Hans, die langs haar loopt, heeft op dat moment enkel oog voor Daisy die hij op zijn paard wil hijsen. „Wat heb jij mooie rubberen laarzen”, complimenteert hij haar. Als het zo doorgaat, is er een grote kans dat Petra snel haar spullen pakt, en dat is begrijpelijk.

Hans voelt de ’spanning’ ook, maar lijdt er minder onder: „Ik krijg toch het gevoel dat Petra haar ziet als een bedreiging”, zegt Hans in de camera, terwijl hij met moeite een glimlachje onderdrukt.

Commentaren

Simone en Martijn Jiu jitsu’en er ondertussen flink op los. Lekker fysiek, vinden ze allebei, en Simone vindt het mooi om „een keer zijn mannelijke kant” te zien, benadrukt ze. Ook weer ouch. Ondertussen staat concurrent Marian met de moeder van Martijn de bedden op te maken. ’Gelukkig’, zitten ze even later met het hele groepje – inclusief ouders van Martijn weer ja – de date tussen Martijn en Simone te bespreken. Het filmpje van het gerollebol in de sportzaal gaat rond de tafel. Iedereen voorziet de beelden wederom van commentaar over de gebruiksaanwijzing van Martijn en hoe je hem tot bloei kan laten komen, alsof het hier over een kind gaat en niet over een volwassen man.

Martijn glundert ondertussen wanneer hij later op date gaat met zijn beide vrouwen. Terwijl Martijn de drankjes haalt, bespreken de twee zijn gentlemans skills: voor laten gaan, drankjes regelen... het valt in goede aarde bij het duo. Maar heel lang kunnen ze er uiteindelijk niet van genieten: er staat een nieuwe vrouw voor de deur, Suzanne...

Grappen en complimenten

Bij de knappe Denise zien we Ben komen aanscheuren. Ben is een snelle jongen met een speedboot. Dave en Denise zijn inmiddels flink op elkaar ingespeeld, merkt hij al snel. Ze delen hun onderlinge grapjes. „Als het ijs eenmaal gebroken is zullen de grapjes van mijn kant ook nog wel komen”, zegt hij strijdbaar. You go Ben.

In Madeira lijkt Tjerk inmiddels ook bij beste vriendin Rita in goede aarde te vallen. Zijn charmes zijn niet aan het verkeerde adres bij dit duo: „Wat ruik je lekker, wil je een glaasje?”, vraagt hij Rita. Gezellig met z’n drieën borrelen, Tjerk past er helemaal tussen.

De rivaliteit tussen Daisy en Petra gaat ondertussen door. Tot teleurstelling van Daisy zit Petra op de grasmaaier, een plekje dat zij ambieerde. Daisy heeft inmiddels wat kritiek op Hans: „Er komt weinig uit”, merkt ze. „Je moet het er echt uittrekken.”

„Vind je leuk dat ik hier ben?”, vraagt ze even later. Het antwoord is ja, maar wat aanvullende complimentjes uitdelen om haar een beetje een goed gevoel te geven, blijkt niet het makkelijkst voor de stugge Hans. Ook niet als ze doorvraagt. „Dat zeg ik toch al net?”, antwoordt hij licht geirriteerd. Geen romanticus, deze man.

Astrid is ziedend

Als kers op de taart knettert het daadwerkelijk in de B&B van Astrid in Oostenrijk. Haar nieuwe liefdeskandidaat Ruud wordt namelijk al snel ontmoedigd door Harmjan, die beweert met Astrid te hebben gezoend. Daar komt Astrid achter en ze is ziedend. Een gepassioneerde kus was het allerminst volgens haar. En daardoor leek Ruud te concluderen dat hij te laat is om haar hart te kunnen veroveren. Als ze verhaal gaat halen, krabbelt Harmjan al snel terug met excuses. Het is de vraag of hun prille band dit drama overleeft.

Ondertussen komt Natasja er toch achter dat de situatie met Libera niet ideaal is, en ze confronteert Hans ermee. Ze voelt zich het derde wiel, benadrukt ze. Hans blijkt het niet eens door te hebben dat zijn wijn de hele dag wordt bijgeschonken door zijn ex-vrouw. Zonde, want deze Natasja lijkt hem best te passen. Hopelijk kan hij het tij nog keren, voordat hij ook zijn vierde vrouw ziet vertrekken.

