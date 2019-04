Gordon eert vader: ’Ook hij kende de teleurstelling’

Tenslotte is hij het aan wie hij de afgelopen tijd ’heel vaak heeft gedacht’ bij het werken aan zijn zaak. „Want ook hij was elke keer weer bezig met iets nieuws en alle daarbij behorende spanning. Ook hij kende de teleurstelling van iets wat niet lukt, maar ook dan was het vallen opstaan en gewoon doorgaan zoals ik nu ook weer doe.”

Gordon noemt nog een bron van inspiratie uit zijn jeugd: de film The Wizard of Oz. De boodschap van moed spreekt hem enorm aan en heeft zijn leven bepaald, schrijft hij. „Dat je je hart op de juiste plaats moet hebben, je hersens moet gebruiken en de moed om dingen te durven doen in de wetenschap dat je de kracht hebt om het te doen. Maar er eerst achter moet komen dat je het ook kan.”

Volgens hem hebben zowel zijn vader, die in 1997 overleed, als de film ervoor gezorgd dat hij de zaak durfde te openen. Vanaf dinsdag is de zaak voor het grote publiek geopend.