Britse Koninklijke familie herenigd voor het eerst sinds maart

Prins Philip was afwezig, maar prins Charles en Camilla, Edward en Sophie en prinses Anne herenigden zich ook met het paar in Windsor. De familie genoot samen van verschillende kerstliedjes, gezongen door de Salvation Army Band. Deze bijeenkomst was de eerste keer dat de familie samenkwam sinds maart. Op 9 maart kwamen ze voor het laatst samen in Westminster Abbey in het kader van Commonwealth Day.

Na afloop bedankte de Queen, gehuld in een feestelijk rood mantelpak, het muziekgezelschap van het Leger des Heils voor zijn optreden. Ze sprak samen met de andere royals met de vrijwilligers die zich tijdens de kerstperiode blijven inzetten voor kwetsbaren.

Rustige kerst

Prins William en zijn vrouw Catherine stapten zondag aan boord van de koninklijke trein voor een driedaagse tour van ruim 2000 kilometer door Groot-Brittannië. De reis stond in het teken van de coronacrisis. Ze bezochten onder meer Schotland, Wales en Engeland en spraken met personeel van verzorgingshuizen, leerkrachten, schoolkinderen en vrijwilligers.

Eerder werd bekend dat de koningin en de hertog van Edinburgh een ’rustige kerst’ zouden vieren op Windsor Castle. Het paar viert de kerst dit jaar niet traditiegetrouw op het landgoed Sandringham, maar verblijft in Windsor Castle. Volgens bronnen gaat ook de gebruikelijke kerstlunch met de voltallige familie niet door.