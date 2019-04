Doodgeschoten Nipsey Hussle had afspraak met politie

Nipsey Hussle Ⓒ Hollandse Hoogte

De op 33-jarige leeftijd doodgeschoten Nipsey Hussle had maandagmiddag een afspraak met de politie gepland. De rapper, die zondag voor zijn winkel in Los Angeles werd gedood bij een schietpartij, zou met de politie in gesprek gaan over geweld tussen straatbendes.