Het nieuwe Japanse tijdperk heeft een naam gekregen

Normaal gesproken wordt de naam van een nieuw tijdperk niet van tevoren bekendgemaakt. Abe heeft met deze traditie gebroken, omdat keizer Akihito besloten heeft af te treden. Het is voor het eerst in meer dan twee eeuwen dat een keizer aftreedt. Het aftreden van Akihito betekent het einde van het Heisei-tijdperk dat begon in 1989.

Kabinetssecretaris Yoshihide Suga heeft de naam tijdens een rechtstreeks uitgezonden persbijeenkomst bekendgemaakt. Hij zei bij de presentatie dat de naam was gebaseerd op een gedicht uit Manyoshu, dat meer dan 1200 jaar geleden werd samengesteld, de oudste bestaande verzameling Japanse poëzie. Het eerste karakter van Reiwa staat voor ’fortuinlijk’, terwijl het tweede kan worden vertaald als ’vrede of harmonie’. Niet eerder waren de karakters overgenomen uit de Japanse klassieke literatuur. Eerdere namen van de keizerlijke tijdperken - 247 in getal - hadden kanji uit de Chinese literatuur gebruikt.

De Japanse premier Shinzo Abe hoopte dat de naam breed geaccepteerd zal worden door de Japanse bevolking. Reiwa is gekozen omdat de karakters ’een cultuur uitdrukken die wordt geboren en gevoed door mensen die op harmonieuze wijze bij elkaar komen’. Hij wees erop dat Manyoshu, gedichten bevatte van mensen van verschillende sociale status, waaronder keizers, edelen en edelvrouwen, krijgers en gewone boeren.

Kalendermakers

Na de bekendmaking konden computerprogrammeurs, ambtenaren en kalendermakers aan de slag om de nieuwe naam in te voeren. Dat was ook de reden waarom premier Abe er voor had gekozen om tegen de traditie in de naam van het keizerlijke tijdperk al voor de troonswisseling bekend te maken. Met het aftreden van keizer Akihito op 30 april komt een einde aan het tijdperk Heisei - ’vrede scheppen’.

Volgens een recente peiling gebruikt een kwart van de Japanners nog de unieke eigen jaartelling en 34 procent van de bevolking gebruikt de eigen telling naast de westerse jaartelling. Op officiële documenten en bijvoorbeeld munten wordt de keizerlijke gebruikt. De naam wordt postuum ook gegeven aan de keizer zelf. Akihito zal na zijn overlijden keizer Heisei heten en zijn zoon keizer Reiwa.